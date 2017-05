Resultados do judô de Concórdia no Campeonato Estadual Amigos do Futuro

Resultados do judô de Concórdia no Campeonato Estadual, Amigos do Futuro. A competição foi realizada no fim de semana na cidade de Balneário Camboriú.

Natalia Biazin – sub-21 feminino médio (-70kg) – 1º Lugar

Natalia Biazin – sub-18 feminino meio pesado (-70kg) - 2º Lugar

Richard Luan Gomes de Farias – sub-18 masculino leve (-66kg) - 1º Lugar

Igor Henrique Willrich - sub-21 masculino meio médio (-81kg) - 1º Lugar

Vinicíus William Köhler – sub-21 msculino médio (-90kg) - 1º Lugar

Brendah Alpini – sub-21 feminino meio leve (-52kg) - 2º Lugar

Nathalia Ferrão Port – sub-18 feminino leve (-52kg) - 3º Lugar

Djeferson de Oliveira – sub-21 masculino super ligeiro (-55kg) - 3º Lugar

Marcio Luiz Rossi Amancio – sub-18 masculino pesado (+90kg) - 5º Lugar

Richard Luan Gomes de Farias – sub-21 masculino meio leve (-66kg) - 7º Lugar

Pela categoria sub-18, o atleta Richard gomes de Farias (-66 kg) foi classificado para o Brasileiro, cuja final irá acontecer de nove a 11 de junho em Lauro de Freitas, na Bahia.

Pela categoria sub-21, os atletas Igor Willrich, Vinícius Kohler, Natália Biazin e Brendah Alpini foram classificados para o Brasileiro, cuja final acontece de 26 a 28 de maio, em Lauro de Freitas, na Bahia.