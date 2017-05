Polícia segue investigando caso do corpo encontrado no Rio do Queimados

O corpo de Celso Remocri foi encontrado no Rio dos Queimados na manhã do dia 08 de abril, no centro de Concórdia. A vítima, já sem vida, estava caída sobre as águas do rio, na altura da Romano Anselmo Fontana, ao lado da empresa Andermac. A Polícia Civil já ouviu algumas pessoas e analisou imagens de câmeras de segurança próximas ao local.

O laudo do IML apontou causa indeterminada para a morte de Remocri. O IGP de Chapecó, que atendeu a ocorrência, ainda não concluiu o laudo com a perícia do local. O delegado Glademir Paulo Langa conta que o trabalho segue e que os primeiros indícios apontam para um acidente. “Já verificamos imagens de locais próximos, mas infelizmente não há nenhuma que mostre o ponto exato do fato. Mas foi possível observar que Remocri caminhava sozinho e com sinais de embriaguez”, relata.

Langua também destaca que não há relatos de desentendimentos ou brigas no local onde Remocri estava na noite anterior ao fato. “As pessoas que estavam no mesmo local que ele, não viram nenhuma briga ou desentendimento e dizem que ele era uma pessoa calma”, detalha o delegado.