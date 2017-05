Investigação visa descobrir razão do incidente que envolveu um policial militar e manifestantes, na última semana.

PM e Coletivo Sindical vão se manifestar após a conclusão do Inquérito Militar

A Polícia Militar e o Coletivo Sindical de Concórdia vão se manifestar sobre o incidente ocorrido na última sexta-feira, dia 28, defronte ao Banco do Brasil da Capital do Trabalho, somente após a conclusão do Inquérito Militar, que foi instaurado pela PM para investigar os fatos.

O assunto foi tratado nesta quarta-feira, dia três, entre reunião com o comandante da PM de Concórdia, tenente coronel Sergio Vargas, e o presidente do coletivo sindical, Bruno Marques.

O fato foi registrado na entrada da instituição bancária, na manhã do último dia 28. Conforme informações que chegaram até a Polícia Militar, uma pessoa tentou acessar o interior da agência bancária e teria sido impedida por manifestantes. Essa pessoa chamou a PM que foi até o local. Por alguma razão, houve um empurra-empurra, que foi registrada por filmagens de celular.

Os protestos que foram realizados em Concórdia na última sexta-feira, dia 28, contra as reformas do Governo Temer, foram promovidos também pelo coletivo sindical.