Uma missão europeia deve cumprir agenda na região de Concórdia na tarde desta quarta-feira, dia três. O objetivo é inspecionar frigoríficos que exportam para a Europa. Conforme informações, a comitiva chegou ao estado na terça-feira, dia dois e dois auditores devem chegar ao maior município da Amauc nesta terça-feira. Além de plantas frigoríficas, laboratórios e granjas também devem ser visitados.

Entre as avaliações que os técnicos devem fazer, está a verificação do cumprimento do Sistema Brasileiro de Inspeção e a Defesa Sanitária Catarinense. Estes dois certificados fazem parte dos requisitos do acordo sanitário entre União Europeia e o Brasil.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, destaca que essa missão é rotineira e cita que alguns frigofícos como BRF, JBS, Aurora e Pamplona, que têm mercado no mundo todo.

Sopelsa reitera que essa visita não tem nenhuma relação com a Operação Carne Fraca, deflagrada recentemente. "É uma visita rotineira, não tem nada a ver com a denúncia da Carne Fraca. Está provado que foi uma questão pontual e não tem nada a ver com Santa Catarina".