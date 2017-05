O delegado André Cembranelli, da Delegacia de Catanduvas, confirmou ao jornalismo da Rádio Aliança que solicitou ao Instituto Geral de Perícias em Joaçaba a possibilidade de realização da reconstituição do desentendimento que envolveu João Paulo Tomasi, 22 anos, no ultimo dia 16 de abril em Jaborá. Tomasi foi vítima de agressão, sendo conduzido ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba, onde veio a falecer horas depois.

Uma testemunha que não tem nenhuma relação com o autor e a vítima estaria auxiliando os policiais com as informações referentes ao crime. Conforme o delegado, o laudo cadavérico do Instituto Médico Legal de Joaçaba apontou a morte da vítima por parada cardiorrespiratória.

Assim que todas as testemunhas puderem estar juntas, poderá ser realizada a reconstituição do crime. Em seguida, o delegado deverá terminar o inquérito e apontar o indiciamento do autor do crime. O suspeito, apontado como autor das agressões contra Tomasi, responde o processo em liberdade.

(Com informações do repórter André Krüger).