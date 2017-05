A direção da Associação Concordiense de Futsal realiza avaliação constante no grupo de jogadores. A avaliação é do presidente da ACF, Alexandre Simioni. Ele se manifestou em entrevista à Rádio Aliança sobre o desligamento do ala Harry e do momento da equipe.

Para Alexandre, há outros atletas que não estariam nesse momento atingindo as expectativas criadas pela comissão técnica e direção para essa temporada. Outras dispensas não estariam descartadas.

Sobre a medida tomada durante o fim de semana, Simioni destaca que "a gente não pode comprometer o ano todo. Agora é o momento de fazer isso, né!".

O ala Harry foi o único dispensado pela ACF. Sobre essa saída, o presidente Alexadnre explica que "tinha uma expectativa em relação ao atleta, mas ele não atingiu".

A decisão foi tomada após três derrotas do time da Capital do Trabalho nas três partidas disputadas até aqui pela Liga Nacional de Futsal. A ACF é a atual lanterna na competição.