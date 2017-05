Com isso, duas pessoas permanecem detidas no Presídio Regional de Concórdia.

A Justiça da Comarca de Ipumirim negou um pedido de revogação da prisão preventiva de José Giliard dos Santos, acusado de homicídio. Ele esta preso preventivamente no Presídio Regional de Concórdia. Erisvaldo Pereira de Oliveira, que também é acusado e está recolhido no Presídio Regional de Concórdia. Os dois são acusados na participação no homicídio de José Marcelo Ferreira da Silva em Lindóia do Sul, ocorrido no mês de abril

Os dois foram denunciados por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante a recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi degolada.

Os dois moravam em Lindóia do Sul e se desentenderam com José Marcelo Ferreira da Silva durante a madrugada na residência em que moravam juntos. Os acusados vieram do Pernambuco e estava na região trabalhando em uma agroindústria de Ipumirim.

(Com informações do repórter André Krüger).