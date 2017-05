Dia das Mães - Expectativa da CDL é vender 6% a mais do que o ano passado

O Dia das Mães, comemorado em 14 de maio, é umas das principais datas para o comércio. Em Concórdia a CDL tem a expectativa que as vendas aumentem entre 5 e 6% em relação ao ano passado.

O presidente da CDL do município, Heldemar Maciel, comenta que os comerciantes já estão se preparando para a data. “Nosso comércio já mostrou que tem qualidade, variedade de produtos e preços para todos os gostos. E os lojistas já estão se preparando com promoções”, conta ele. “Dia das Mães é realmente uma data que mobiliza o consumidor e pelo que temos acompanhado em relação à economia, acreditamos em um crescimento nas vendas”, destaca o presidente.

Além de campanhas de publicidade a CDL também vai trabalhar com ações pontuais para fomentar as vendas. “Estamos trabalhando em um projeto de mídia para o segundo semestre, mas não vamos deixar esta data importante de fora. Então, faremos um investimento na mídia local, vamos trabalhar com dois sábados “D” e teremos materiais promocionais nos estabelecimentos associados”, detalha Maciel