Emissora sorteou um carro zero quilômetro na última semana

Rádio Aliança faz a entrega do Fiat Mobi da promoção dos 34 anos

Jociane Usinger, de Arabutã, esteve em Concórdia nesta terça-feira, dia 02, para receber oficialmente o Fiat Mobi sorteado na última sexta-feira, pela Rádio Aliança. O carro foi o prêmio de aniversário da emissora, que completou 34 anos em março. O gerente comercial e de programação da Aliança, Adriano Casagrande e o proprietário do Grupo Cordial Fiat Alvanir Zuse entregaram as chaves do veículo e a documentação.

A promoção iniciou em novembro de 2016 e teve a participação de 47 empresas de Concórdia e da região de abrangência da 750 AM. Mais de 50 mil cupons foram preenchidos por clientes destas empresas e por ouvintes que ligaram ou visitaram a Rádio.

O sorteio foi realizado ao vivo no programa Show do Lauri Bizon e transmitido via Facebook. Representantes da Caixa Econômica e de empresas parceiras, o diretor geral da Rádio, Adelmo Casagrande e o sócio-proprietário Selvino Casagrande acompanharam.