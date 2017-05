O contrato dos seis médicos cubanos que chegaram a Concórdia há três anos já está vencendo. Em fevereiro, uma médica deixou o Município e em maio mais dois foram embora. Os demais deverão retornar à Cuba em junho. O secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, diz que já pediu a renovação do programa “Mais Médicos”.

Nesta semana deverá chegar uma médica para substituir a que deixou Concórdia em fevereiro. A promessa é que a reposição dos dois que deixaram o Município agora em maio ocorra em até 40 dias.

Na última quinta-feira o Ministério da Saúde aprovou uma resolução que permite as prefeituras realizar a contratação de profissionais cubanos, diretamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, e com recursos próprios.

Segundo o Ministério da Saúde, a medida poderá ser adotada tanto pelas cidades que já fazem parte do Programa como para as que ainda não aderiram à iniciativa. Sidinei Schimidt diz que ainda está analisando essa nova possibilidade. “Minha maior preocupação é que esse programa possa substituir o atual e as prefeituras tenham que arcar com todos os custos”, relata. O secretário afirma que já pediu um levantamento à equipe técnica. “Quero saber quais serias os custos e os riscos se tivermos que bancar todo o valor”, acrescenta.

O salário dos médicos, cerca de R$ 10 mil, é pago pelo governo federal. As prefeituras investem cerca de R$ 2,5 mil para cada profissional, que são as despesas de moradia e alimentação.