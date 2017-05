O filho mais velho já está no quarto com os irmãos e os pais. Na foto, ele aparece com um tio.

Criança, vítima do acidente em Castello Branco, deixa a UTI do Hospital

O menino de 10 anos, que estava na UTI do Hospital São Francisco, foi encaminhado para o quarto na noite de ontem, terça-feira. Ele é um dos cinco filhos que estavam no carro que colidiu em uma árvore no sábado à noite em Presidente Castello Branco. Os pais também estão internados e gora toda a família está no mesmo quarto. Duas das meninas, a de seis e a de dois anos, podem ter alta nesta quarta-feira.

O acidente comoveu o município de Castello Branco e a região. Uma menina de apenas dois meses não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

De acordo com informações de um familiar, Simone Jacomini, que é mãe das crianças, deve passar por cirurgias. Ela sofre fraturas em um dos braços, em uma das pernas e na região da bacia. Os médicos ainda não confirmaram quando os procedimentos serão realizados. O marido, que dirigia o Fiat Uno, já passou por uma cirurgia e também se recupera.