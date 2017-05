Vitto foi comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no período de 2011 a 2015.

Rudimar Vitto é o novo diretor de Trânsito da Prefeitura de Concórdia. Ele foi empossado pelo prefeito Rogério Pacheco na manhã desta terça-feira, dois de maio.

Rudimar Vitto diz que ficou surpreso com o convite para ocupar o cargo. “Sempre trabalhei em benefício da população e isso ficará ainda mais forte, porque a área de trânsito é mais complexa e afeta diretamente a rotina de todos”, comenta o novo diretor. O policial Militar aposentado, Irinei Martini, deixa o cargo por questões familiares.

O novo diretor seguirá, em forma de plantões noturnos, o trabalho no Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que desempenha atividades há 14 anos. Vitto foi comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no período de 2011 a 2015.

Fonte: ASCOM/PREFEITURA DE CONCÓRDIA