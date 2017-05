Na enquete anterior, maioria dos internautas é contra retorno do estacionamento nos dois lados da Maruri e Mal. Deodoro.

A campanha da Associação Concordiense de Futsal na Liga Nacional de Futsal é o tema de nova enquete no site da Rádio Aliança, o www.radioalianca.com.br.

O time da Capital do Trabalho perdeu os três jogos que disputou até aqui e está na lanterna na classificação da LNF 2017. Dos 17 clubes, 16 avançam para a próxima fase.

Restam ainda 13 jogos para a equipe da Capital do Trabalho buscar a classificação. O objetivo é saber a opinião do ouvinte internauta se o time concordiense vai, ou não, se recuperar e buscar a classificação.

Na enquete anterior, a maioria dos participantes, 63%, não concorda com o retorno da faixa de estacionamento de veículos no lado esquerdo das ruas Doutor Maruri e Marechal Deodoro, que estão em sentido único e com três pistas.

Já 33% concorda com o retorno dessas vagas e 4% não soube responder.