Menor temperatura do ano foi registrada no último dia 28

O dia 28 de abril registrou a temperatura mais baixa do ano de 2017, em Concórdia. Conforme dados da Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, a mínima registrada nessa data foi de cinco graus. Até então, a mínima era de 6,5 graus, registrada no dia 27. No dia 29, a temperatura foi um pouco maior, sete graus de mínima.