Produtores já estão retirando as sementes do programa de benefício / Foto - Paulo Hassemer

A Secretaria de Agricultura de Arabutã prorrogou o período de entrega de sementes de pastagem de inverno. Ainda resta uma boa quantidade de sementes de aveia preta e azevém que podem ser retiradas sem nenhum custo junto à secretaria

Conforme o diretor de agricultura Harry Vanderlei Petry, os produtores interessados devem comparecer na prefeitura para fazerem o pedido das sementes. Para obter o benefício do programa é necessário comprovar a produção no ano base 2016, ter em dia o bloco de produtor e não possuir débitos vencidos no setor de tributos. A entrega das sementes é feita na garagem de máquinas da prefeitura, no bairro Nicolau Petry.

O Programa de Sementes e Mudas é realizado pelo município como incentivo para a produção de leite e gado de corte. As sementes serão fornecidas pela empresa Ventury Agrodistribuidora, de Chapecó, que venceu o processo de licitação para o fornecimento.

Fonte - Paulo Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã