O dia 23 de abril de 2017 foi um daqueles domingos ensolarados que ficarão marcados para a história do ciclismo de Concórdia. A primeira etapa do Circuito Desbravadores de Mountain Bike 2017, realizada em Chapecó, marcou definitivamente a reativação da Associação Concordiense de Ciclismo (ACC). Com a presença de 24 ciclistas concordienses, sendo 12 deles da equipe ACC, o município de Concórdia foi representado com resultados expressivos em diversas categorias, dos mais jovens até os mais experientes.

A participação também contou com a presença de familiares e amigos que apoiaram os atletas amadores no desafio PRO (43km) e SPORT (25km) em estradas e trilhas do interior de Chapecó. Todo esse envolvimento faz parte da retomada do ciclismo de competição concordiense, modalidade com tradição de ótimos atletas locais, que agora precisa revelar e desenvolver novos talentos.

É notável o crescimento local do uso da bicicleta como meio de locomoção, lazer e turismo nos últimos anos com o surgimento de grupos de pedaladas, o que motivou antigos e novos atletas interessados também no esporte de rendimento. A reativação da ACC tem como principal objetivo representar Concórdia com atletas locais em competições nas diversas modalidades do ciclismo. E os primeiros resultados já provam o comprometimento e esforço de todos os participantes.

A Associação Concordiense de Ciclismo tem o apoio da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia e está em busca de patrocinadores da iniciativa privada.

Atletas Concordienses classificados por Categorias

Feminino PRO SUB-30:

1° Caroline Ebertz

2° Maria Luiza Mezzomo

Masculino PRO Master A

2° Cristiano Mazzutti

4° Júlio Gomes Filho

7° Fabiano Jose Vivan

20° Maicon Neotti

21° André Rovani

23° Marcelo da Silva da Rosa

Masculino PRO Master A2

3° Volmei Pommerenke

4° Emerson Almir Bays

Feminino SPORT Master A

2° Catiana Ribeiro Colling

3° Sheila Maran

Feminino SPORT Divas

3° Marone Pommerenke

Masculino SPORT Junior

2° Ian Maran

3° Gustavo Julio Toldo Casagrande

12° Gabriel Maran

Masculino SPORT Master A

3° Everton Maran

4° Cristian de Melo

5° Francis Santian

6° Diego Cassol

7° Felipe Gavazzoni

16° Jonathan Mittmann

21° Sidemar Sandi

Masculino SPORT Master A2

3° Lugar: Élvio Vivan

(Fonte: Associação Concordiense de Ciclismo).