A Polícia Militar de Seara prendeu um homem acusado de agredir o cunhado com um golpe de facão. A detenção foi feita na casa do suspeito, logo após o fato, que foi registrado no bairro Industrial. O suspeito de iniciais V.B, de 40 anos, teria agredido o cunhado de inicias I.J.O, de 32 anos, com um golpe que provocou um corte no lado direito do corpo. Os fatos ocorreram na note da segunda-feira, dia primeiro.

O agressor foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil para procedimentos cabíveis. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militares de Seara.