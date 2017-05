Mais de 300 mulheres se reúnem hoje no Centro de Eventos Concórdia, para a 1ª Conferência Regional de Saúde das Mulheres da Região do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC). O evento inicia pela manhã e segue até às 16:30h

A Conferência é organizada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense – Cis Amauc, e conta com a parceria de 14 municípios e da Gerencia de Saúde de Concórdia e Seara. O objetivo é debater ideias de enraizamento de valores e práticas para o desenvolvimento da capacidade de formulação que propicie o crescimento da força das mulheres, contribuindo para o avanço social do SUS, para garantia integral à saúde das mulheres, sem qualquer forma de preconceito e discriminação.

A conferência tem como eixo principal de debates a “Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres”. Os eixos temáticos são o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres, o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres, a vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres e as políticas públicas para as mulheres e a participação social.

Programação:

8h30min - Credenciamento e Recepção com café

9 horas - Abertura Oficial

9h30min - Leitura e aprovação do Regimento

9h45min - Mesa de Debates

11h30min - Orientação e organização dos grupos por Eixos

12 horas - Almoço

13 horas - Reinício dos trabalhos/Grupos discussão Eixos Temáticos

14h45min - Apresentação das propostas e aprovação

16h15min - Eleição das Delegadas por Município

16h30min - Encerramento com café

Fonte: Fabiola Bassi Bordin / Ascom - Amauc / Consórcio Lambari