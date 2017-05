Os dois bombeiros fazem as visitas, identificados com o uniforma da Corporação de Concórdia

Com pouco mais de 10 dias de trabalho, a campanha lançada em Concórdia para arrecadação de recursos, através do desconto na conta de energia elétrica, já tem 200 adesões. Isso significa um aumento de cerca de R$ 6 mil por mês à Corporação.

Dois bombeiros especializados no trabalho foram contratados e estão visitando residências e empresas, mostrando a importância dos serviços dos bombeiros voluntários para o município. Nas visitas eles disponibilizam um formulário e caso a pessoa concorde em contribuir mensalmente, ela mesma escolhe o valor. “O resultado desta primeira semana de trabalho, nos surpreendeu, quase 100 % dos moradores e empresários visitados, aderiram à campanha”, conta o comandante dos Bombeiros Voluntários de Concórdia, Juliano Camillo. “A gente fica feliz e agradece aos colaboradores. O investimento, sem dúvidas volta em benefício à população, pois é aplicado em equipamentos, melhorias, treinamentos e isso tudo reflete no atendimento prestado”, relata ele.

Atualmente a arrecadação com o desconto via tarifa de energia, é de R$ 15 mil por mês, com cerca de quatro mil contribuintes. A campanha continua e os dois bombeiros vão seguir fazendo as visitas.