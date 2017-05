Em Concórdia, a regularização deve ser feita no Cartório Eleitoral, que fica na Rua Ângelo Ari Biezus, nº 63, no Centro

Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas três últimas eleições têm até esta terça-feira, dois de maio, para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Após essa data, eles poderão ter o título cancelado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o cancelamento automático do título ocorrerá no período de 17 a 19 de maio de 2017.

Em Concórdia, a regularização deve ser feita no Cartório Eleitoral, localizado na Rua Ângelo Ari Biezus, número 63, no Centro. O horário de atendimento é do meio-dia às sete da noite.

O eleitor que tiver o título cancelado não poderá votar nas próximas eleições. Além disso, sem quitação com a Justiça Eleitoral o cidadão perde o direito de retirar passaporte, carteira de identidade, inscrever-se em concursos públicos e matricular-se em instituições públicas de ensino.

Para fazer a regularização, o eleitor deverá apresentar no cartório eleitoral documento oficial com foto e, se possuir, título eleitoral e os comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. A guia das multas referentes aos débitos do eleitor pode ser emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).