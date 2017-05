Ele foi detido no Distrito de Caraíba com um quilo de maconha.

O acusado Genor Ademir Doerzbacher teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Quem homologou a converção foi a juíza Maria Luiza Fabris da Comarca de Seara e a ação tem o objetivo de manter a ordem pública.

Doerzbacher foi detido com um quilo de maconha, no Distrito de Caraíba, interior de Seara, durante um trabalho da Polícia Civil. Ele é suspeito pela pratica do comércio ilegal de entorpecente.

O acusado já foi condenado pelo crime de tráfico no município de Seara. O réu ficará detido no Presídio Regional de Concórdia à disposição do Judiciário.

(Fonte: TJ SC/via André Krüger).