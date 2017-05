Fato aconteceu durante a segunda-feira, dia primeiro, feriado do Dia do Trabalhador.

Por volta das 19h30 de ontem (01/05) a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Seara foram acionados na rua João Dezen, no bairro Industrial.



No local, Itacir Olbermann, 32 anos, estava ferido. Segundo relato ele foi agredido por um golpe de facão por Vilmar Valdoino, 39 anos, que fugiu do local. Olbermann foi atingido na lateral direita do pescoço e teve um corte superficial. Ele recebeu atendimento dos bombeiros e foi encaminhado ao Hospital São Roque, onde foi liberado ainda ontem.

Segundo informações, mesmo ferido Itacir Olbermann pegou uma faca e atingiu superficialmente Vilmar Valdoino em uma das mãos.



Ainda conforme apurado pela policial os dois envolvidos na briga são cunhados e o desentendimento ocorreu após participarem de uma festa e ingerirem bebidas alcoólicas durante o dia.



No local, a PM efetuou registro da ocorrência e termo circunstanciado.



(Fonte: Belos Montes/via André Krüger)