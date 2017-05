Declaração do Imposto de Renda supera as expectativas em Concórdia e na região

As declarações de imposto de renda de pessoa física enviadas pelos contribuintes de Concórdia e do Alto Uruguai Catarinense superaram as expectativas da Receita Federal. Na região a expectativa era receber 16.900 declarações e foram enviadas 17.181. No Município a Receita estimava que 12.386 pessoas acertassem as contas com o Leão e foram 12.753.

A Receita Federal trabalha com estimativa de contribuintes que devem fazer a declaração. A orientação é que se alguém que recebeu mais de 2.196 reais por mês no ano passado, incluindo o décimo terceiro salário, não fez a declaração, acerte as contas com o Leão o mais rápido possível.

Quem não prestar contas para a Receita terá pendências no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Na prática, o contribuinte com CPF pendente de regularização não pode, por exemplo, fazer empréstimos, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel, tirar passaporte e até mesmo prestar concurso público, além de ter problemas para movimentar conta bancária.

O auditor fiscal e delegado adjunto da Receita Federal de Joaçaba, Mauro Batista Neto, explica que quem enviar as informações agora, depois do prazo legal, terá que pagar multa que inicia com o valor de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. As informações devem ser enviadas exclusivamente pelo site da Receita Federal.

As restituições começam a partir de 16 de junho. A prioridade na devolução é para idosos, portadores de doença grave, deficientes físicos ou mentais.