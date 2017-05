PM registra 94 ocorrências durante o feriadão do Dia do Trabalhador

A Polícia Militar de Concórdia registrou 94 ocorrências durante o feriadão do Dia do Trabalhador em toda a região. O balanço foi divulgado na manhã desta terça-feira, dia dois. Todas elas ocorreram no período que compreende o dia 28 de abril até a segunda-feira, primeiro de maio.

Ao todo, foram 21 casos de desordem como perturbação do trabalho ou sossego alheio e atrito verbal. Também foram constatadas 19 averiguações em pessoas, comércio e residências; 15 crimes contra pessoa como violência doméstica e vias de fato; quatro furtos; um cumprimento de mandado de prisão e uma apreensão de armas.

A área de abrangência da Polícia Militar de Concórdia também foram os municípios de Arabutã, Lindóia do Sul, Ipumirim, Irani, Peritiba, Presidente Castello Branco e Alto Bela Vista.