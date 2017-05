Explicação é a necessidade de ligar as usinas termelétricas para geração de energia, o que encarece o custo

Conta de luz ficará mais cara no mês de maio

Os brasileiros vão pagar mais caro pela conta de luz a partir deste mês. Em maio a bandeira tarifária será vermelha, o que representa um custo aproximado de R$ 3,00 a mais a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária vermelha, que aumenta a conta de luz, é acionada quando é necessário ligar as usinas termelétricas para geração de energia.

O gerente da Celesc Concórdia, Carlos Rigoni, explica que a média de consumo residencial na região é de 250 quilowatts mês e o rural entre 1 mil e 1,5 mil. “O consumo de quem tem aviários é bem mais alto. Essas pessoas são as mais prejudicadas com a bandeira vermelha”, afirma.

A tendência a partir de agora não é nada otimista aos consumidores. Carlos Rigoni afirma que a perspectiva para os próximos meses é que continue a bandeira vermelha, já que a previsão é que haja uma redução do volume de chuvas neste período.

Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no País. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas acionadas e isso impacta diretamente no valor da conta de luz.