A Polícia Militar de Concórdia apreendeu armas e munições no interior do município na tarde da segunda-feira, dia primeiro. O fato foi registrado no Distrito de Presidente Kennedy. Foram recolhidas do interior de uma residência um taquari calibre 40, uma arma de pressão modificada para calibre 22, um rifle calibre 22 e uma garrucha calibre 36. Também foram apreendidas 79 munições de diversos calibres, uma luneta, um silenciador e materais para carregamento de munições.

A PM chegou até ao fato durante atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, foi conversado com um idoso de 78 anos, de iniciais O.L.K. A esposa dele informou a guarnição de que haveria armas em um dos cômodos da residência e autorizou a entrada dos policiais.

A PM recolheu as armas e munições e encaminhou o idoso para a Delegacia de Polícia Civil.