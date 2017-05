Em Concórdia, serão trinta alunos que iniciam os trabalhos na turna do Batalhão.

A Polícia Militar de Santa Catarina ganha um reforço no efetivo na semana em que comemora 182 anos. Nesta terça-feira, dia dois, começa o curso de formação de 950 soldados, chamados no último concurso.

O governador Raimundo Colombo destacou o reforço na segurança em Santa Catarina. “É um momento especial e histórico para o Governo e para a sociedade catarinense. Desde 2011, já chamamos mais de sete mil policiais. Essa é uma atitude fundamental frente à criminalidade que nos desafia todos os dias. Neste momento, o Estado precisa ter a mão firme e forte para proteger a sociedade”, ressaltou o governador.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Paulo Henrique Hemm, os 950 alunos serão distribuídos entre Florianópolis e mais 15 cidades.

A cerimônia de início do curso de formação será na terça-feira, dia dois, a partir das 14h, no Centro de Treinamento da PM, em Florianópolis.

Nesta terça-feira, dia dois, os 30 alunos da escola de soldados de Concórdia serão apresentados em um ato no 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).