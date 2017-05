Decisão foi na última semana. Gefferson dos Santos Borges foi preso no Floresta, em operação no dia 30 de março.

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido do advogado de defesa de Gefferson dos Santos Borges, preso com drogas no bairro Floresta. A Justiça alegou falta de novos elementos que possam mudar o que já foi lançado no processo.

Gefferson dos Santos Borges foi detido no dia 30 de março, flagrado pela Polícia Militar com drogas no Bairro Floresta. Com ele foram encontrados 35 gramas de crack,26 gramas de maconha, balança de precisão, material para embalar a droga, ainda um pote com várias bitucas de cigarros de maconhae, mais R$ 420,00 em dinheiro.

Na casa foram encontradas 17 munições calibre 32, 11 munições calibre 38 e centenas de DVDs piratas.

A juíza de direito Thays Backes Arruda recebeu a denúncia e tornado Gefferson dos Santos Borges réu no processo judicial. Dia dois de junho, às 14h45, acontece a audiência de instrução e julgamento.

(Com informações do repórter André Krüger)