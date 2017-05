Uma boa notícia para quem já está preparando o plantio de trigo ou das pastagens de Inverno. O volume de chuvas no período de maio a julho de 2017 deve ficar dentro da média. A informação foi divulgada durante o Fórum Climático Catarinense, realizado na última semana.

O El Nino, que é o fenômeno mais temido pelos agricultores sendo o responsável por seca ou chuva em excesso, não deverá atuar nos próximos três meses. O meteorologista Leandro Puchalski explica que para esse fenômeno ocorre, é necessário haver condições no mar e na atmosfera. “Neste momento temos o Oceano Pacífico aquecido, mas a atmosfera não está respondendo”, afirma.

As chuvas com regularidade ocorridas até agora tem ajudado o Brasil a registrar uma safra recorde na produção de grãos. No próximo trimestre tanto o volume de chuvas, quanto as temperaturas devem se comportar dentro do esperado para a época do ano.

O meteorologista alerta que é necessário acompanhar esta previsão. Como o Oceano Pacífico está mais quente, é possível que haja mudanças para os meses seguintes.