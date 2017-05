Nesta segunda-feira (01) em comum acordo entre ACF e o atleta foi decidido o desligamento do atleta do elenco de 2017.

Após três rodadas na Liga Nacional de Futsal, a Associação Concordiense de Futsal anunciou a primeira dispensa. Na tarde desta segunda-feira, dia primeiro, o ala Harry foi desligado. Conforme nota da Assessoria de Comunicação do time, a decisão foi tomada em comum acordo entre a direção do clube e o atleta.

O ala foi contratado no início da temporada e participou de todos os jogos da ACF na pré-temporada e dos 4 jogos oficiais (1 pelo Catarinense e 3 pela LNF). Harry é natural de Guarapuava e atuou em 2016 pela equipe de Abelardo Luz, mas tem passagem pela equipe sub-20 do Corinthians que é destaque no trabalho de base no futsal.

A nota não informa se a direção da ACF pretende trazer outro atleta para a função ou, por ventura, promover mais algum atleta da base.

No próximo fim de semana, a ACF estreia na Copa do Brasil de Futsal, diante do Mafra.