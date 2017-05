A condutora da moto, IB de 29 anos, teve escoriações ao bater em um Fiat Tipo. Os dois veículos têm placas de Concórdia. O acidente aconteceu na rótula da BRF na tarde desta segunda-feira, dia 1°. Os bombeiros voluntários atenderam a mulher no local e ela não precisou ser encaminhada ao Pronto Socorro.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto fazia sentido centro bairro Santa Cruz. A condutora do veículo Tipo entrava na rua Romano Ancelmo Fontana, quando colidiram. A Polícia Militar também esteve no local do acidente para realizar o levantamento de informações e orientar o trânsito.

Informações - Repórter André Krüger