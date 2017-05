Quatro pessoas morreram depois de uma colisão envolvendo dois automóveis no início da noite deste domingo, dia 30, na SC-305, em um trecho entre os municípios de Campo Erê e São Lourenço do Oeste. O acidente foi entre um Gol, com placas de Canarana (MT), e um Astra, placas de Campo Erê.



As vítimas fatais eram ocupantes do Gol e morreram ainda no local da tragédia. Elas foram identificadas como Izequiel Bento, de 20 anos, Felipe Oliveira, de 21, Dirceu Paiano, 21 anos, e Serlene Fragatto, de 16. No Astra estavam um homem e uma adolescente. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Campo Erê.



A batida entre os automóveis foi frontal. As causas ainda deverão ser confirmadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.

(Fonte: Oeste Mais).