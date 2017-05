Time do Oeste venceu o Avaí por 1 a 0.

Mesmo com vitória, Chapecoense mantém discurso dos pés no chão

A Chapecoense abriu uma boa vantagem para o jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. Neste domingo, na Ressacada, o time do Oeste bateu o Avaí por 1 a 0, com gol de Luiz Antônio. Agora o Verdão pode até perder pelo mesmo placar na próxima semana, na Arena Condá, que ainda assim garante o sexto título estadual.

Após o duelo, o técnico Vagner Mancini concedeu uma rápida entrevista coletiva ainda no gramado, já que precisava embarcar em um voo para São Paulo, resolver problemas particulares. Em suas breves palavras, o treinador verde e branco exaltou a vitória e a construção da vantagem, mas alerta para o jogo da volta, em Chapecó.

- Vitória espetacular da raça, da garra. Soubemos usar o jogador a mais, fizemos o gol. Muitas coisas aconteceram durante os 90 minutos, mas a Chapecoense se comportou muito bem. Era uma final fora de casa e a gente leva uma vitória. Nada está definido ainda, mas é uma boa vantagem - disse.

Mancini aproveitou para elogiar Moisés Ribeiro. Poupado do jogo contra o Nacional, pela Libertadores, na última quinta-feira, o volante foi titular contra o Avaí e na opinião do técnico, mudou a cara da Chapecoense.

- Moisés Ribeiro sensacional. Hoje ele deu um espírito diferente para a equipe. Ele está de parabéns, assim como toda a equipe - elogiou.

A Chapecoense nem retorna a Chapecó. O time viaja para Minas Gerais, onde enfrenta o Cruzeiro, no jogo de ida da Copa do Brasil. O duelo acontece na quarta-feira, a partir das 21h45, no Mineirão.

