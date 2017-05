Terceiro reserva sofre luxação e aumenta drama no gol do Inter

É difícil de acreditar, mas aconteceu. Sem contar com o goleiro titular, Danilo Fernandes, e o reserva imediato, Marcelo Lomba, o Inter viu seu terceiro goleiro sair lesionado de campo na tarde deste domingo, no empate em 2 a 2 com o Novo Hamburgo, no primeiro jogo da final do Gauchão. Keiller sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo e está fora do segundo jogo da final. O que signifca um problemão para Antônio Carlos Zago, já que o Inter não inscreveu um quarto goleiro no campeonato.

O goleiro de 20 anos era o único jogador da posição com 100% de condições clínicas para a partida. Porém, aos 43 minutos do segundo tempo, ao tentar cortar um cruzamento da esquerda, saiu do gol e trombou com Léo, do Novo Hamburgo. Após atendimento médico, Keiller precisou dar lugar a Marcelo Lomba, que entrou em campo descontado. Saiu de campo com expressão de dor e foi direto para o hospital fazer exames, que confirmaram a lesão. Será reavaliado nesta segunda-feira para saber se precisará passar por cirurgia.

Sem Keiller, o Inter fica sem um goleiro com 100% de condições para o segundo jogo da final, no próximo domingo. Na derrota por 1 a 0 para o Caxias, no domingo passado, Lomba precisou dar lugar justamente a Keiller após sentir um problema na coxa direita durante uma cobrança de tiro de meta. Como o Inter só inscreveu três goleiros no Gauchão e não pode mais fazer mudanças na lista, precisou entrar em campo nos minutos finais no sacrifício. Por sorte, não teve tempo de ser incomodado pelos jogadores do Novo Hamburgo.

Além de Keiller, Zago não conta com Danilo Fernandes e Carlinhos. O goleiro, primeiro da hierarquia, se recupera de uma cirurgia em um osso do pé esquerdo, enquanto o lateral-esquerdo estava com apendicite.

Por outro lado, o treinador terá o retorno de Brenner. O centroavante ficou fora do duelo deste final de semana em razão da expulsão na derrota por 1 a 0 para o Caxias no último domingo. Brenner é o goleador do Gauchão com sete gols, ao lado de Bolaños.

Com o resultado, o Inter conquistará o hepta se vencer fora de casa. Com novo empate, da decisão ocorrerá na cobrança de pênaltis. O próximo jogo ocorrerá no domingo, dia 7 de maio, às 16h. A partida está previamente marcada para o Centenário, em Caxias do Sul. No entanto, caso o Anilado consiga aumentar a capacidade do Estádio do Vale para 10 mil pessoas até o dia 2 de maio, a partida será sob seus domínios.

(Fonte: Globoesporte.com).