Um jovem que caminhava pela Rua Júlio Moritz, no Bairro das Nações, na tarde do último sábado, dia 29, quando sentiu que algo havia atingido a perna direita, próximo ao joelho. De acordo com as informações que ele repassou à Polícia, no momento não percebeu que teria sido um tiro, porém logo sentiu dor, notou o sangue e não conseguiu mais caminhar.

O rapaz ligou para o pai que foi até o local e ambos acionaram os Bombeiros Voluntários. Eles prestaram o atendimento e levaram o jovem até o Hospital São Francisco. Antes da intervenção médica ele ainda acreditava que uma pedra teria atingido a perna. Só depois de uma cirurgia, foi confirmado que a perfuração teria sido causada por um projétil de arma de fogo. O rapaz relatou aos policiais que não ouviu nenhum disparo de arma de fogo.