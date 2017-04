A proprietária de um bar que fica na SC-283 em Santo Antônio relatou à Polícia, através de um Boletim de Ocorrência, que um casal armado com um revóver entrou em seu estabelecimento na noite do sábado, 29, por volta de 23h.

De acordo com as informações repassadas por ela, o casal teria sido agressivo e entrou no bar anunciando o assalto. A proprietária, o marido e um cliente foram rendidos e obrigados a ficar de frente para uma parede.

Os assaltantes levaram um celular, dinheiro e documentos das vítimas. Ao sair do local o casal de assaltantes também teria ameaçado a proprietária e os demais, impedindo que eles acionassem a PM na hora.