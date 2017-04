O acidente aconteceu às 23h deste sábado, dia 29, em Presidente Castello Branco, na rodovia da acesso à Linha Imigra. Sete pessoas, dentre elas, cinco crianças, estavam no Fiat Uno, placas GTX -0977 de Ipira, que saiu da pista e bateu em uma árvore. Uma menina de dois meses acabou morrendo. A mãe das crianças ficou presa às ferragens. A família é de Castello Branco.

Os Bombeiros Voluntários e o Samu de Concórdia, além dos Bombeiros de Catanduvas e o Samu de Jaborá foram mobilizados para atender a ocorrência. Eles socorreram duas crianças, o motorista e mãe. Todos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco de Concórdia. Quando as guarnições chegaram no local, três crianças já tinham sido socorridas e levadas à Concórdia, pela Polícia Militar.

Marcelo Correia dirigia o Uno. A esposa Simone Jacomini estava no banco do carona. No carro também estavam os cinco filhos. Uma menina de sete anos, uma de cinco e outra de três. Também estava no veículo um menino de nove anos de idade, além da bebê que não resistiu.