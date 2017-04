Se a primeira fase da Liga Nacional de Futsal terimasse neste sábado, dia 29, a Associação Concordiense de Futsal estaria eliminada da competição. Aliás! Seria a única a deixar a LNF precocemente. O motivo: é a lanterna na classificação geral. O time do técnico Morruga foi goleado no Paraná para o Guarapuava por 4 a 0 pela terceira rodada da competição. Com o resultado, o time concordiense está na lanterna, na 17ª colocação e é o único que não somou um ponto sequer em três jogos.

O time paranaense, jogando em casa, abriu os trabalhos no primeiro tempo com gols de Pelé logo nos instantes iniciais e Eder, em lances que tiveram origem de bola parada, através de escanteio e cobrança de falta. A primeira etapa terminou em 2 a 0.

No segundo tempo, em outro lance de estacanteio Ouchita aproveitou na segundo trave e fez o terceiro. O técnico Morruga lançou mão de Dé como goleiro-linha, mas com o gol desguarnecido, Eder fez o segundo gol dele e o quarto dos donos da casa selando a terceira derrota em três jogos da ACF na LNF.

O time concordiense volta a quadra pela competição nacional no próximo dia 20, quando enfrenta o Assoeva em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul.

Antes disso, o time da Capital do Trabalho vira a chave para a Copa do Brasil para a Divisão Especial com jogos contra o Mafra e Tubarão, respectivamente.