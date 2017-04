Mais um acidente aconteceu neste sábado, dia 29, na SC-390 entre Ipira e Peritiba. Um caminhão guincho com placas de Concórdia e uma Hilux de Medianeira, PR, bateram de frente no início da noite deste sábado, em Linha Caravággio. Um casal que estava na caminhonete e o caroneiro do caminhão tiveram ferimentos leves.

Os bombeiros de Piratuba é que atenderam a ocorrência e socorreram as vítimas no local. Segundo a guarnição, não houve feridos graves, mas mesmo assim os três foram conduzidos ao Hospital para avaliações médicas.

A PM também esteve na rodovia para apurar as causas da colisão e para orientar o trânsito.

Dois acidentes:

Horas mais cedo um Honda Fit com placas de Concórdia capotou na mesma rodovia. O condutor não ficou ferido.