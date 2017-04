Acontece neste domingo o jogo da volta entre Atlântico e Palmas pela Copa do Brasil de Futsal. O duelo será na cidade de Palmas, no Paraná, a partir das 19h30. No jogo de ida, ocorrido nesta semana, o time erechinense goleou em casa pelo placar de 8 a 0. O vencedor desse confronto vai enfrentar o vencedor do duelo entre Mafra e Concórdia, que fazem o primeiro duelo no próximo dia sete.