Projeto de repovoamento do Engano alcança mais uma etapa. Nessa edição foram colocados 1,2 alevinos no Rio.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Ipumirim realizou na manhã desta terça-feira, 25, a terceira edição do projeto Quero ver meu Filho pescar. O programa iniciou em 2015, através do Engenheiro Agrônomo da prefeitura Gilmar da Rosa, que , que após estudos e contato com pessoas de mais idade, constatou que o Rio do Engano já teve uma vasta quantidade de peixes de várias espécies. Compartilhado pela Secretaria da Agricultura o projeto se desenvolveu e está em sua terceira edição. Nesses três anos, já foram colocados no Rio do Engano em torno de 5 mil alevinos de diferentes espécies.

Nessa terceira edição foram 1200 alevinos entre jundiá, Lambari, Pintado, Dourado e Piracanjuba. O investimento da Secretaria da Agricultura para aquisição dos alevinos foi de R$1,8 mil. O engenheiro explica que esse trabalho terá visibilidade de resultado ao longo dos anos e que não basta apenas colocar peixes, é preciso fazer um estudo das espécies que se adaptam e também oferecer alimento para sobrevivência. “Preservar, não jogar lixo, não deixar resíduos, não pescar de rede ou tarrafa e, além disso, contribuir fazendo a limpeza das margens recolhendo entulhos e mostrando para outras pessoas o quanto isso é importante. São maneiras simples e eficaz de preservação”.

O Secretário de Agricultura Almir Seguetto, explica que o projeto é muito interessante e precisa continuar. “São pequenas ações que vamos colher as diferenças ao longo dos anos. É uma tarefa de melhoramento e também de conscientização. “Conclui.

Entrega de Alevinos

Na oportunidade foram entregues cerca de 30 mil alevinos de diferentes espécies para os produtores do município. Cerca de 90 produtores realizaram perdido. A secretaria da Agricultura realiza pedidos duas vezes por ano. A próxima entrega acontece em novembro e os pedidos iniciam com antecedência de um a dois meses.

(Fonte: Prefeitura de Ipumirim).