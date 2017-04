Uma Honda Biz e um Ford Fiesta, ambos com placas de Concórdia, colidiram na Rua Dr. Maruri, em frente à Rodoviária de Concórdia, na noite deste sábado, dia 29. O condutor da motocicleta, J.G.S de 27 anos, teve ferimentos leves em um braço e uma mão e sentia dores no pé esquerdo. Ele foi atendido pelas equipes dos bombeiros voluntários e do Samu.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos faziam o mesmo sentido, indo em direção ao centro. Após a colisão, o motociclista caiu. Ele foi conduzido ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

A Polícia Militar também esteve no local do acidente para fazer o levantamento de informações e orientação de trânsito.