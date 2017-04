O Concórdia Atlético Clube recebe o Figueirense pela Copa SC Sub-20, na noite deste domingo, dia 30, no Estádio Domingos Machado de Lima, pela sexta rodada do turno da competição. O duelo inicia às 18h15. O Galo do Oeste quer manter o bom momento no campeonato em que é quarto colocado na classificação, com dez pontos. O CAC vem de vitória fora de casa sobre o Inter de Lages.

Por outro lado o Figueira também vem de boa vitória, em casa, contra a Chapecoense, por 3 a 1. O Furacão do Estreito é o sétimo colocado, com dez pontos.

A arbitragem será de Jian Carlo Zarichta, auxiliado por Luciane Rodrigues dos Santos e Ericles Izaura Artuzi.