A base do Concórdia Atlético Clube perdeu os dois jogos que disputou neste sábado pela série B do Campeonato Catarinense de 2017. O jogo foi diante do Guarani de Palhoça, na tarde deste sábado, dia 29, no campo de Linha Salete, em Concórdia.

Pelo infantil, derrota por 2 a 0. Pelo juvenil, o revés foi por 1 a 0.

A base do Galo do Oeste volta a campo no próximo dia seis, quando enfrenta o Marcílio Dias, em Itajaí.