Evento será realizado no período de 12 a 14 de maio.

Mais de 150 atletas devem participar da etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina de 12 a 14 de maio, em Seara. Nesta segunda-feira, 24, a Regional de Seara realizou o congresso técnico com diretores esportivos dos oito municípios de abrangência. Já estão confirmadas oito equipes no futsal masculino e três no feminino.

De acordo com o integrador educacional Jadimar Frigeri, no congresso técnico foram discutidos o novo regulamento, a elaboração da tabela de jogos, o sorteio e composição das chaves.

Neste ano, a competição segue um novo formato. O campeão em cada modalidade participa da etapa seletiva (de 23 a 25/06) com os campeões das Regionais de Concórdia e Joaçaba.

A abertura oficial será realizada no dia 12, às 18h30 no Centro Educacional e Esportivo Carecão.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).