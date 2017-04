Um homem de 39 anos caiu de uma altura de cerca de seis metros na tarde de sábado, por volta das 15h, em Linha dos Grandos, interior de Concórdia. Ele estava em uma árvore. Equipes dos bombeiros voluntários e do Samu foram até o local para prestar o atendimento.

De acordo com os bombeiros, o homem apresentava ferimentos leves e suspeita de fratura nas costas e no ombro. Também reclamava de dores no punho esquerdo. Ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco para avaliação médica.