O feriado de aniversário do município de Lindóia do Sul foi marcado por um grande evento esportivo no Estádio Municipal Romano Giovani Sandrin, a inauguração da cobertura da arquibancada com três jogos entre atletas locais e do Concórdia Atlético Clube e do Canarinho.

O público compareceu para prestigiar o acontecimento e cantar parabéns para o Município que completa hoje 28 anos de emancipação político-administrativa. Autoridades locais e regionais, atletas e familiares de Romano Sandrin (em memória), também estiveram presentes na festa, promovida pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação Cultura e Esporte e Diretoria de Esporte, em parceria com a SER Juventude.

O Estádio Romano Sandrin é a casa do Juventude. Embora agora o time não esteja em atividade, sua importância foi mencionada no evento, sendo tetra Campeão Sul Brasileira e Penta Campeão Estadual, além de acumular outros importantes títulos.

O prefeito, Genir Loli, que já defendeu a camisa em campo como atleta nas principais disputas do time, destacou que o esporte é uma das prioridades da atual Administração Municipal.

A filha de Romano Sandrin, Mercedes Sandrin Bordignon falou em nome dos demais familiares.Ela recordou o empenho e o trabalho do pai e agradeceu o esforço de todos os envolvidos que reverenciam o nome do seu pai.

O vice-prefeito e presidente da Comissão Central Organizadora, Flavio Benini ressaltou o nível elevado dos eventos alusivos ao aniversário do Município, bem como o grande número de público que está prestigiando as festividades, que terão continuidade até o próximo domingo.

Para a secretária Municipal de Educação e Esportes, Neura Frare Grandi, o empenho, esforço e comprometimento de todos os envolvidos nas festividades é grande e, por isso, os eventos estão encantando os participantes.

Ao final, o pároco da cidade, padre Ivaldo deu uma benção ao Estádio.

Resultado dos jogos

Nas disputas de hoje no Romano Sandrin as equipes do Sub 13 de Lindóia do Sul e do Canarinho empataram em zero a zero. Já o Sub 17 do Concórdia Atlético Clube venceu de cinco a dois o time local e o sub 20 também venceu a Seleção de Lindóia do Sul de três a zero.

Títulos do Juventude

A SER Juventude foi fundada em 26 de fevereiro de 1949. E muitas histórias foram construídas na arena da equipe. Muitos gritos de gol, gritos de vitória, e algumas lágrimas também caíram de atletas que mostraram raça, determinação e não conseguiram erguer a taça almejada. Porém, os títulos foram sempre os destaques.

A casa do Juventude tem, sim, muitas histórias assim como o próprio time. O Juventude despontou e levou o nome de Lindóia para a região Sul do país. Entre os títulos está Campeão Estadual em 1989, Vice Campeão Estadual em 1995, Bi Campeão Estadual em 1998. Em 1999 O Juventude foi campeão Sul Brasileiro e Tri Campeão Estadual e Bi Campeão Sul Brasileiro no ano de 2000. Em 2001 tri campeão Sul Brasileiro, em 2002 Tetra Campeão Sul Brasileiro, em 2003 Vice- Campeão Sul Brasileiro. Ainda em 2003 Tetra Campeão Estadual e em 2008 Penta Campeão Estadual.

Saiba mais



Antes mesmo da emancipação de Lindóia do Sul, a família Sandrin, juntamente com o senhor Orestes Frare (em memória), doaram um terreno para fazer o campo da cidade. Toda a preparação do terreno foi realizada com um pequeno trator, o qual hoje está exposto na Praça Bel Viver, em Lindóia do Sul, doado pela família Sandrin. Acredita-se que esse estádio esteja construído há mais de 70 anos, pois não há uma data precisa em registros oficiais.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul).