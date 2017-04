Senai Concórdia com vagas para cursos profissionalizantes

O Senai Concórdia estará com inscrições abertas para os cursos de educação profissional. O período de inscrições será aberto na próxima semana.

Na unidade da Capital do Trabalho, o Senai estará oferecendo os cursos técnicos de eletrotécnica, informática e segurança do trabalho. Mais os cursos de qualificação e aperfeiçoamento em aplicação de porcelanato líquido 3D, desenho em CAD 2D, eletricista industrial, mecânica de manutenção de veículos leves e NR 35 - Segurança no trabalho em altura.