O aniversário de 50 anos é em setembro, mas a partir do dia 02 de maio quem comprar na Copérdia já estará participando da maior campanha de prêmios já promovida pela cooperativa.



A ação intitulada “Show de Prêmios Copérdia – 50 anos” nunca foi tão coerente, já que neste ano a cooperativa entendeu que completar bodas de ouro é uma oportunidade para promover um verdadeiro show de prêmios. “Fomos ousados. Investimos pesado. Tudo isso pensando em valorizar nossos clientes e associados. Pois, se estamos completando 50 anos é porque ao longo deste período contamos com um quadro social comprometido, uma carteira de clientes fiel e um quadro de colaboradores que honram a camisa que vestem. Prova disso, é um cinquentenário sólido e com perspectivas de ir muito mais longe”, destaca Valdemar Bordignon, presidente da Copérdia.

O “Show de Prêmios Copérdia - 50 anos” inicia no dia 02 de maio em todas as lojas e encerra no dia 25 de setembro. Neste período, quem comprar nos pontos de venda da cooperativa estará concorrendo a R$ 100 mil reais em vale compras, três veículos Chevrolet ônix Joy 2017 zero quilometro e mais três motos CG Fan 125 zero quilometro. Os veículos e as três motos serão sorteados por região de atuação, já os vale compras, serão divididos em 50 prêmios de dois mil reais e serão sorteados entre todos os cupons participantes da campanha.

Neste ano, a campanha de aniversário, que já é tradicional na Copérdia, contou com novidades. A primeira delas e que atende um anseio dos consumidores é a divisão dos prêmios para mais pessoas, sendo que o formato sugerido irá premiar 56 pessoas. Outra inovação é que haverá dois sorteios no período da campanha: No dia 19 de setembro acontece o sorteio dos veículos e das motos em Concórdia, Mafra e Joaçaba. Participam deste sorteio os cupons preenchidos nas filiais que compreendem cada uma das regionais da cooperativa. E no dia 25 de setembro será realizado o sorteio dos R$ 100 mil em vale-compras, em Concórdia, desta vez com todos os cupons participantes da campanha. “Desta forma, estamos atendendo duas sugestões que vieram através dos sócios e clientes: premiar mais pessoas e fazer sorteios regionalizados”, defende o presidente.

Para participar da campanha basta comprar em qualquer unidade da Copérdia. Para as compras nos supermercados o cliente ganha um cupom a cada R$ 60,00, nos Postos de Combustíveis e Lojas Agropecuárias um cupom a cada R$ 100,00. Para a compra de grãos em valores acima de R$ 1.000,00 os cupons serão múltiplos de R$ 1.000,00.

“Queremos marcar nosso aniversário de 50 anos com essa promoção. São mais de R$ 500 mil investidos somente em premiação. Nossas expectativas já são de uma campanha fabulosa. Convido nossos associados e clientes para passarem em nossas lojas, conferirem e aproveitarem de perto esse show de prêmios que preparamos”, finaliza o presidente.

(Fonte: Daniele Pasinatto/Ascom/Copérdia).