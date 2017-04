Estão abertas até domingo, 30 de abril, as inscrições para os Cursos de Pós-graduação lato sensu na Universidade do Contestado.

No campus de Concórdia, são ofertados os seguintes cursos:

Área de Direito: Especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário.

Área da Saúde: Fisiologia do Exercício, Prescrição e Treinamento Personalizado, Avaliação Psicológica

Área das Engenharias: Engenharia de Segurança do Trabalho

Área das Ciências Sociais: MBA Executivo em Gestão das Organizações

As inscrições estão abertas no site (www.unc.br) até o dia 30 de abril e as vagas são limitadas. Egressos da UnC têm desconto de 10% no valor da mensalidade.

(Fonte: Camila Fachi)